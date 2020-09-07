Сергей Шумаков забил лакросс-гол в ворота «Амура»

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков забросил шикарную шайбу в ворота хабаровского «Амура» (завершился второй период, счёт – 6:2 в пользу «Авангарда») в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард омского клуба поразил ворота соперника в лакросс-стиле.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Первый этап нового сезона продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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