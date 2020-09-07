Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) в пользу гостей.

Cчёт в середине второго периода матча открыл форвард «Динамо» Владислав Ефремов. На старте заключительного периода защитник Дмитрий Вишневский сравнял счёт в меньшинстве. Через 5 минут Йори Лехтеря вывел «Спартак» вперёд. За 10 секунд до финальной сирены форвард красно-белых Лукаш Радил установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Спартак» на своём льду примет уфимский «Салават Юлаев». Обе встречи пройдут 9 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2020, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
1:0 Ефремов (Алексеев, Зайцев) – 31:12' (5x5)   1:1 Вишневский (Никонцев, Юньков) – 45:52' (4x5)   1:2 Лехтеря (Бакош, Юсе) – 51:01' (5x4)   1:3 Радил (Рылов) – 59:50' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020