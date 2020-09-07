«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби

«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) в пользу гостей.

Cчёт в середине второго периода матча открыл форвард «Динамо» Владислав Ефремов. На старте заключительного периода защитник Дмитрий Вишневский сравнял счёт в меньшинстве. Через 5 минут Йори Лехтеря вывел «Спартак» вперёд. За 10 секунд до финальной сирены форвард красно-белых Лукаш Радил установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Спартак» на своём льду примет уфимский «Салават Юлаев». Обе встречи пройдут 9 сентября.