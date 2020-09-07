Гол Воробьёва принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с минским «Динамо»

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) в пользу гостей. У уфимского клуба это третья победа кряду.

Дубль в составе «Салавата Юлаева» оформил Маркус Гранлунд, дважды ему ассистировал форвард Теэму Хартикайнен. Победную шайбу в концовке второго периода забросил Михаил Воробьёв. Первый гол в КХЛ забил форвард минского «Динамо» и проспект «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома сыграет с «Ак Барсом», а «Салават Юлаев» в гостях проведёт матч со «Спартаком». Обе встречи пройдут 9 сентября.