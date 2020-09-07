Гол Воробьёва принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с минским «Динамо»
«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) в пользу гостей. У уфимского клуба это третья победа кряду.
Дубль в составе «Салавата Юлаева» оформил Маркус Гранлунд, дважды ему ассистировал форвард Теэму Хартикайнен. Победную шайбу в концовке второго периода забросил Михаил Воробьёв. Первый гол в КХЛ забил форвард минского «Динамо» и проспект «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома сыграет с «Ак Барсом», а «Салават Юлаев» в гостях проведёт матч со «Спартаком». Обе встречи пройдут 9 сентября.
КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2020, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Протас (Альмквист) – 06:18' (5x4) 2:0 Принс (Паре, Шарангович) – 07:59' (5x5) 2:1 Гранлунд (Хартикайнен, Мухамадуллин) – 10:21' (5x5) 2:2 Хохряков – 16:15' (5x5) 2:3 Гранлунд (Хартикайнен, Бирюков) – 29:32' (5x5) 2:4 Воробьёв (Кугрышев, Кадейкин) – 39:23' (5x4) 3:4 Демков (Спунер, Менелл) – 49:11' (5x4)
- 7 сентября 2020
-
22:15
-
22:12
-
22:07
-
22:02
-
21:54
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:26
-
21:18
-
21:08
-
20:54
-
20:44
-
20:26
-
19:52
-
19:32
-
18:50
-
18:41
-
17:53
-
17:18
-
16:58
-
16:41
-
16:34
-
16:03
-
15:47
-
15:30
-
15:05
-
14:43
-
14:16
-
14:04
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
12:54
-
12:34
Партнерский контент