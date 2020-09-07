Знарок: не могли заниматься нагрузками на сборах, уделили немало времени большинству

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:1).

«Хорошая игра, тяжёлая, с хорошей командой. Поэтому вдвойне радостно. Если бы во втором периоде поменьше удалялись, было бы совсем хорошо. Наше состояние улучшается, но до оптимального ещё далеко.

Гол Дмитрия Вишневского в меньшинстве стал ключевым? Ключевой момент — это когда мы повели в счёте. Давно не забивали при игре «пять в пять», но забили вчетвером. Тоже неплохо.

Так как не могли заниматься физическими нагрузками на сборах, уделяли большинству немало времени», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Спартак» на своём льду примет уфимский «Салават Юлаев». Обе встречи пройдут 9 сентября.