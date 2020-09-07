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ЦСКА обыграл «Барыс» в домашнем матче КХЛ

ЦСКА обыграл «Барыс» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На восьмой минуте первого периода Максим Мамин с передачи Константина Окулова вывел ЦСКА вперёд. Через 3 минуты форвард Андрей Светлаков удвоил преимущество столичного клуба. В концовке первого периода нападающий «Барыса» Никита Михайлис одну шайбу отыграл. Во втором игровом отрезке Антон Слепышев при игре 5 на 3 установил окончательный счёт.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар», а ЦСКА в гостях проведёт матч с новосибирской «Сибирью». Обе встречи пройдут 10 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2020, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Барыс
Нур-Султан
1:0 Мамин (Окулов) – 07:58' (5x5)   2:0 Светлаков (Лайпсик) – 10:32' (5x5)   2:1 Михайлис (Валк, Сведберг) – 16:27' (5x5)   3:1 Слепышев (Робинсон, Голдобин) – 36:12' (5x3)
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