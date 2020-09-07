ЦСКА обыграл «Барыс» в домашнем матче КХЛ

ЦСКА победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На восьмой минуте первого периода Максим Мамин с передачи Константина Окулова вывел ЦСКА вперёд. Через 3 минуты форвард Андрей Светлаков удвоил преимущество столичного клуба. В концовке первого периода нападающий «Барыса» Никита Михайлис одну шайбу отыграл. Во втором игровом отрезке Антон Слепышев при игре 5 на 3 установил окончательный счёт.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар», а ЦСКА в гостях проведёт матч с новосибирской «Сибирью». Обе встречи пройдут 10 сентября.