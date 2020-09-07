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Крикунов: никто не заставляет Шипачёва играть столько времени. Просто меняться надо

Крикунов: никто не заставляет Шипачёва играть столько времени. Просто меняться надо
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3).

«В целом игра была интересная, как для зрителей, так и для тренеров. К сожалению, забили только один гол. Решающий момент – пропущенный гол в большинстве. В целом ребята старались, были хорошие моменты, но если не забиваешь ты, значит забьют тебе. Один гол – это очень мало для побед.

Роковая ошибка Шипачёва пришла из-за большого игрового времени? Никто не заставляет Шипачёва играть столько времени. Надо меняться просто пораньше и всё. У нас ребята, которые пропустили предсезонный сбор, пока никак не придут в себя. Им нужно время, чтобы набрать форму. Думаю, что им нужны полторы-две недели.

Линдберг и Пулккинен сыграют уже в поездке», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби
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