Крикунов: никто не заставляет Шипачёва играть столько времени. Просто меняться надо

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3).
«В целом игра была интересная, как для зрителей, так и для тренеров. К сожалению, забили только один гол. Решающий момент – пропущенный гол в большинстве. В целом ребята старались, были хорошие моменты, но если не забиваешь ты, значит забьют тебе. Один гол – это очень мало для побед.
Роковая ошибка Шипачёва пришла из-за большого игрового времени? Никто не заставляет Шипачёва играть столько времени. Надо меняться просто пораньше и всё. У нас ребята, которые пропустили предсезонный сбор, пока никак не придут в себя. Им нужно время, чтобы набрать форму. Думаю, что им нужны полторы-две недели.
Линдберг и Пулккинен сыграют уже в поездке», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 сентября 2020
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