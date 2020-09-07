Форвард «Динамо» Ефремов: минувший сезон провалил. Мне очень важно улучшить статистику

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3).

«Обидно. Очень много большинства не реализовали. Очень обидно. Завтра разберём видео, сделаем выводы. Сегодня хромала реализация. Нужно улучшать игру в неравенствах, это очень многое решает в современном хоккее.

Мой гол? Хотел бы отметить партнёров, которые доставили мне шайбу. Мне пришлось просто накатиться на ворота и бросить по воротам. Огромная заслуга партнёров в моём голе.

Очевидно, что возвращение Линдберга повысит конкуренцию среди центральных нападающих. Очень ждём Оскара. Конкуренция на моей позиции? Её никто не отменял. Она пойдёт только на пользу, потому что все захотят доказать, что они достойны места в составе.

Конечно, я провалил минувший сезон в плане статистики. Хотя было очень много моментов, которые не реализовал. Мне очень важно улучшить личный результат. Буду стараться работать над этим», — передаёт слова Ефремова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.