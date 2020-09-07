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Боб Хартли посвятил победу над «Амуром» Брэду Маккриммону

Боб Хартли посвятил победу над «Амуром» Брэду Маккриммону
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли посвятил победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (8:2) экс-наставнику «Локомотива» Брэду Маккриммону.

«Сегодняшнюю победу посвящаю Брэду Маккриммону (главный тренер «Локомотива», разбившийся вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. — Прим. «Чемпионата») и всему «Локомотиву». Брэд был моим ассистентом в «Атланте». Очень целеустремлённый тренер. Всегда хотел пробиваться и идти дальше. В итоге стал главным тренером клуба КХЛ», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

7 сентября 2011 года основной состав «Локомотива» погиб в результате крушения авиалайнера «Як-42Д» под Ярославлем. Жертвами аварии стали 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа). Выжил лишь инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.

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