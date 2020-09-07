Никитин: довольны победой над «Барысом», ЦСКА набирает форму

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (3:1).

«В целом ребята хорошо поработали. Получилось и в атаке, и в обороне. Из-за удалений немного сбивали ритм, давали шансы сопернику. Хорошее большинство у них. Но те, кто выходил у нас в меньшинстве, проделали очень много хорошей работы. Рады, что победили.

Кемпе и Юханссон появятся, когда будут здоровы. Брендон Лайпсик нормально сегодня играл и внёс энергию в состав. Это первая его игра за полгода. Выступил достойно.

Рано подводить итоги серии. Набираем форму и физическую, и тактическую через матчи. Главное, у ребят есть желание и самоотдача", — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.