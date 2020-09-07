Никитин: довольны победой над «Барысом», ЦСКА набирает форму
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (3:1).
«В целом ребята хорошо поработали. Получилось и в атаке, и в обороне. Из-за удалений немного сбивали ритм, давали шансы сопернику. Хорошее большинство у них. Но те, кто выходил у нас в меньшинстве, проделали очень много хорошей работы. Рады, что победили.
Кемпе и Юханссон появятся, когда будут здоровы. Брендон Лайпсик нормально сегодня играл и внёс энергию в состав. Это первая его игра за полгода. Выступил достойно.
Рано подводить итоги серии. Набираем форму и физическую, и тактическую через матчи. Главное, у ребят есть желание и самоотдача", — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
Михайлис: «Барыс» допустил несколько глупых ошибок в матче с ЦСКА
- 7 сентября 2020
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
23:01
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:42
-
22:35
-
22:32
-
22:28
-
22:26
-
22:15
-
22:12
-
22:07
-
22:02
-
21:54
-
21:46
-
21:42
-
21:38
-
21:26
-
21:18
-
21:08
-
20:54
-
20:44
-
20:26
-
19:52
-
19:32
-
18:50
-
18:41
-
17:53
-
17:18
-
16:58
-
16:41
-
16:34
Партнерский контент