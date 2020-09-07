Буше — об «Авангарде»: когда партнёры хороши, очень просто делать свою работу

Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (8:2).

«Крутой матч. Много бросали, забросили свои шайбы, приятно было играть в отличной атмосфере.

Это точно непростая лига. Здесь точно нелегко. Мне повезло значительно, партнёры сделали большой объём работы, мне лишь нужно довести дело до ума. Когда партнёры хороши, очень просто делать свою работу.

Юбилей тренера? Поздравили его, пожелали всего наилучшего, преподнесли в подарок торт и показали шикарную игру с таким крупным счётом. Этого достаточно.

Выходной? Буду заниматься поиском квартиры, не нашёл ещё где жить, этому и посвящу завтрашний день», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.