Секач: наконец-то забросили много шайб, «Авангард» начал играть в свой хоккей

Нападающий «Авангарда» Иржи Секач прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (8:2).

«Игра сначала была непростая, тяжело было раскатиться, но это третья игра, наконец-то забросили много шайб, начали играть в свой хоккей, во втором периоде прибавили.

Буше? Я думаю, он хороший игрок, у него всё получается, наше звено в большинстве очень хорошо играет, мы ему даём передачи на клюшку, он хорошо бросает, мы стараемся выводить его на бросок.

Первый гол? Только начало получаться у нас, я думаю, всё теперь будет только лучше, наша химия будет улучшаться, и мы будем показывать только хорошую игру, будем стараться прибавлять в каждом аспекте игры.

Выходной? Я живу в Москве, пойду в СПА, на массаж, главное отдохнуть, потому что у нас тяжелое расписание, тяжёлые игры, нужно восстановиться», – передаёт слова Секача корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.