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Латвия отправила в ИИХФ письмо с требованием перенести ЧМ-2021 из Беларуси

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Латвия отправила в ИИХФ письмо с требованием перенести ЧМ-2021 из Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Правительство Латвии отправило в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) письмо с требованием перенести чемпионат мира 2021 года из Беларуси.

«Прошедшие 9 августа 2020 года в Беларуси президентские выборы не отвечают международным обязательствам, принятым в мире демократическим принципам и нормам права, они не были свободными и справедливыми. Репрессивные действия белорусских властей и применение насилия в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ нарушают признанные права человека и демократические принципы. По мнению правительства Латвийской Республики, такие действия несовместимы с ценностями ИИХФ и, следовательно, со статусом страны — организатора ЧМ-2021 ИИХФ.

В связи с вышеизложенным правительство Латвийской Республики призывает передать статус главного организатора чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года какой-то другой стране.

Если ситуация с правами и свободами человека в Беларуси не изменится и соответствующие решения со стороны ИИХФ не будут приняты, правительство Латвийской Республики может отозвать свои гарантии в качестве страны — организатора ЧМ-2021», – приводит слова «Sputnik Латвия» со ссылкой на передачу Nekā personīga.

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