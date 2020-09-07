Латвия отправила в ИИХФ письмо с требованием перенести ЧМ-2021 из Беларуси

Правительство Латвии отправило в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) письмо с требованием перенести чемпионат мира 2021 года из Беларуси.
«Прошедшие 9 августа 2020 года в Беларуси президентские выборы не отвечают международным обязательствам, принятым в мире демократическим принципам и нормам права, они не были свободными и справедливыми. Репрессивные действия белорусских властей и применение насилия в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ нарушают признанные права человека и демократические принципы. По мнению правительства Латвийской Республики, такие действия несовместимы с ценностями ИИХФ и, следовательно, со статусом страны — организатора ЧМ-2021 ИИХФ.
В связи с вышеизложенным правительство Латвийской Республики призывает передать статус главного организатора чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года какой-то другой стране.
Если ситуация с правами и свободами человека в Беларуси не изменится и соответствующие решения со стороны ИИХФ не будут приняты, правительство Латвийской Республики может отозвать свои гарантии в качестве страны — организатора ЧМ-2021», – приводит слова «Sputnik Латвия» со ссылкой на передачу Nekā personīga.
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