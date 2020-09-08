Кучеров и Сергачёв организовали третий гол «Тампы» в матче с «Айлендерс»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости идёт первый период, счёт 3:1 в пользу «Тампы».
Третью шайбу в матче забросил Райан Макдона, а ассистентами выступили российские хоккеисты — Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Кроме того, Кучеров ассистировал Виктору Хедману, забившему вторую шайбу «молний» в матче. Таким образом, Кучеров набрал 18 (4+14) очков в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли, а Сергачёв — 5 (1+4) очков.
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Кроме того, после гола Макдоны вместо немецкого голкипера «Айлендерс» Томаса Грайсса на лёд вышел российский вратарь Семён Варламов.
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