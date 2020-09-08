Кучеров сделал «ассистентский» хет-трик в матче «Тампы» с «Айлендерс»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости завершился второй период, счёт 5:1 в пользу «Тампы».
Пятую шайбу в матче забросил Виктор Хедман, а голевую передачу отдал россиянин Никита Кучеров. Это уже третий голевой пас российского форварда в этом матче. Таким образом, на счету Кучерова 19 (4+15) очков в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли. Также один голевой пас в матче отдал другой российский игрок «Тампы» Михаил Сергачёв, на счету которого 5 (1+4) очков в серии.
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — обладатель Кубка Стэнли 2004 года и победитель Восточной конференции 2015 года.
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