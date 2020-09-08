Никита Кучеров забил шестой гол «Тампы» в матче с «Айлендерс»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости завершился второй период, счёт 8:2 в пользу «Тампы».

Шестую шайбу «Тампы» забил российский нападающий Никита Кучеров. Также в третьем периоде он сделал четвёртую результативную передачу. Один голевой пас в матче отдал другой российский игрок «Тампы» Михаил Сергачёв, на счету которого 5 (1+4) очков в серии.

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — обладатель Кубка Стэнли 2004 года и победитель Восточной конференции 2015 года.