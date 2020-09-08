5 очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс» в первом матче серии

Завершился первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.
В составе победителей дублю оформили Брейден Пойнт и Янни Гурди и ещё по разу отличились Виктор Хедман, Райан Макдона, Ондржей Палат и российский нападающий Никита Кучеров. Отметим, помимо гола Кучеров сделал 4 результативные передачи. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 23 сейва. В составе «Айлендерс» забивали Джордан Эберле и Ник Ледди. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 20 сейвов.
Таким образом, счёт стал 1-0 в серии до четырёх побед.
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