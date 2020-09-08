Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

5 очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс» в первом матче серии

5 очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс» в первом матче серии
Хоккей / НХЛ 0

Завершился первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.

В составе победителей дублю оформили Брейден Пойнт и Янни Гурди и ещё по разу отличились Виктор Хедман, Райан Макдона, Ондржей Палат и российский нападающий Никита Кучеров. Отметим, помимо гола Кучеров сделал 4 результативные передачи. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 23 сейва. В составе «Айлендерс» забивали Джордан Эберле и Ник Ледди. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 20 сейвов.

Таким образом, счёт стал 1-0 в серии до четырёх побед.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
08 сентября 2020, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Пойнт (Коулман, Шенн) – 01:14' (5x5)   1:1 Эберле (Ли, Барзал) – 04:33' (5x4)   2:1 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 08:12' (5x4)   3:1 Макдона (Кучеров, Сергачёв) – 10:46' (5x5)   4:1 Гурд (Марун, Шаттенкирк) – 24:03' (5x5)   5:1 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 33:18' (5x4)   6:1 Кучеров (Пойнт, Шаттенкирк) – 45:51' (4x4)   6:2 Ледди (Ли, Эберле) – 48:46' (5x5)   7:2 Палат (Пойнт, Кучеров) – 49:31' (5x5)   8:2 Гурд (Шаттенкирк, Хедман) – 53:15' (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020