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Кучеров впервые за карьеру в НХЛ набрал пять очков за матч в плей-офф

Кучеров впервые за карьеру в НХЛ набрал пять очков за матч в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. Впервые за карьеру в НХЛ он набрал пять очков за матч Кубка Стэнли. Его партнёр по звену Брейден Пойнт отметился дублем и тремя результативными передачами. Россиянин и канадец стали первыми игроками в истории «молний», набравшими пять очков в матче плей-офф НХЛ.

Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 23 сейва.

Никита Кучеров впервые за карьеру в НХЛ набрал 4 очка за матч в плей-офф
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