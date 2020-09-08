Кучеров впервые за карьеру в НХЛ набрал пять очков за матч в плей-офф

Состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. Впервые за карьеру в НХЛ он набрал пять очков за матч Кубка Стэнли. Его партнёр по звену Брейден Пойнт отметился дублем и тремя результативными передачами. Россиянин и канадец стали первыми игроками в истории «молний», набравшими пять очков в матче плей-офф НХЛ.

Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 23 сейва.