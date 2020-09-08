Василевский совершил эффектный сейв, растянувшись в шпагате после броска Эберле в упор

Состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.
Голкипер Андрей Василевский совершил 23 сейва. Самое яркое спасение российский вратарь сделал в концовке первого периода после броска в упор в исполнении канадского форварда «островитян» Джордана Эберле. Василевский растянулся в шпагате и отбил шайбу.
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. Благодаря этому Кучеров переместился на 10-е место среди российских игроков по очкам в плей-офф НХЛ, превзойдя результат Вячеслава Козлова (79 очков в 118 матчах).
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