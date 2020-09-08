Кучеров стал третьим игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ

Состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.



Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. 27-летний форвард стал третьим игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ.

28 апреля 2001 года пять очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Александр Могильный. 21 августа 2020 года форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов повторил достижение Могильного, набрав пять очков в матче с «Калгари Флэймз».