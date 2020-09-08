Варламов пропустил пять шайб во втором матче кряду. Он заменил Грайсса в первом периоде

Состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 20 бросков из 25. Россиянин вышел на лёд на 11-й минуте при счёте 1:3, заменив Томаса Грайсса, пропустившего три шайбы с девяти бросков. Варламов пропустил пять голов во второй встрече подряд. Ранее это случилось в шестом матче серии второго раунда с «Филадельфией Флайерз» (4:5 ОТ).

«Островитяне» в третий раз в клубной истории завершили матч плей-офф НХЛ с восемью пропущенными шайбами. В 1975 году «Айлендерс» были разгромлены «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:8), а спустя пять лет с тем же счётом — «Филадельфией Флайерз».