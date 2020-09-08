Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 8:2 (1-0). Команда Джона Купера повела в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. 27-летний форвард стал третьим игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ. Впервые за карьеру в НХЛ он набрал пять очков за матч Кубка Стэнли. Его партнёр по звену Брейден Пойнт отметился дублем и тремя результативными передачами. Россиянин и канадец стали первыми игроками в истории «молний», набравшими пять очков в матче плей-офф НХЛ.