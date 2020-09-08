Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 8:2 (1-0). Команда Джона Купера повела в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции.
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
08 сентября 2020, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Пойнт (Коулман, Шенн) – 01:14' (5x5) 1:1 Эберле (Ли, Барзал) – 04:33' (5x4) 2:1 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 08:12' (5x4) 3:1 Макдона (Кучеров, Сергачёв) – 10:46' (5x5) 4:1 Гурд (Марун, Шаттенкирк) – 24:03' (5x5) 5:1 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 33:18' (5x4) 6:1 Кучеров (Пойнт, Шаттенкирк) – 45:51' (4x4) 6:2 Ледди (Ли, Эберле) – 48:46' (5x5) 7:2 Палат (Пойнт, Кучеров) – 49:31' (5x5) 8:2 Гурд (Шаттенкирк, Хедман) – 53:15' (5x4)
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. 27-летний форвард стал третьим игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ. Впервые за карьеру в НХЛ он набрал пять очков за матч Кубка Стэнли. Его партнёр по звену Брейден Пойнт отметился дублем и тремя результативными передачами. Россиянин и канадец стали первыми игроками в истории «молний», набравшими пять очков в матче плей-офф НХЛ.
«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ
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