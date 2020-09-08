Кучеров вышел на 9-е место по голевым передачам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян

Состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. Благодаря этому Кучеров переместился на девятое место среди российских игроков по голевым передачам в плей-офф НХЛ, превзойдя результат Александра Могильного (47 передач в 124 матчах). В активе Никиты 48 передач в 79 матчах.
Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (124 передачи в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (106 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Сергей Зубов (93 передачи в 164 матчах).
- 8 сентября 2020
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
07:45
-
07:32
-
07:05
-
06:50
-
06:36
-
06:35
-
06:20
-
06:05
-
05:53
-
05:40
-
05:34
-
04:52
-
03:49
- 7 сентября 2020
-
23:52
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
23:01
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:42
-
22:35
-
22:32
-
22:28
-
22:26
-
22:15