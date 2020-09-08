Кучеров вышел на 9-е место по голевым передачам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян

Состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. Благодаря этому Кучеров переместился на девятое место среди российских игроков по голевым передачам в плей-офф НХЛ, превзойдя результат Александра Могильного (47 передач в 124 матчах). В активе Никиты 48 передач в 79 матчах.

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (124 передачи в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (106 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Сергей Зубов (93 передачи в 164 матчах).