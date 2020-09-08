Кучеров: перерыв пошёл «Тампе» на пользу. Отдохнули и вышли голодными

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:2, 1-0).

«Нам пошёл на пользу перерыв. Мы отдохнули и сегодня вышли на лед голодными, хорошо начали, спецбригады сыграли эффективно. Сейчас мы все играем с большой уверенностью в себе», – цитирует Кучерова пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий «Тампы» в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. Благодаря этому Кучеров переместился на 10-е место среди российских игроков по очкам в плей-офф НХЛ, превзойдя результат Вячеслава Козлова (79 очков в 118 матчах). В активе Никиты 82 (34+48) очка в 79 матчах.