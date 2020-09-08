Кучеров: перерыв пошёл «Тампе» на пользу. Отдохнули и вышли голодными
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:2, 1-0).
«Нам пошёл на пользу перерыв. Мы отдохнули и сегодня вышли на лед голодными, хорошо начали, спецбригады сыграли эффективно. Сейчас мы все играем с большой уверенностью в себе», – цитирует Кучерова пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Российский нападающий «Тампы» в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. Благодаря этому Кучеров переместился на 10-е место среди российских игроков по очкам в плей-офф НХЛ, превзойдя результат Вячеслава Козлова (79 очков в 118 матчах). В активе Никиты 82 (34+48) очка в 79 матчах.
Кучеров вышел на 9-е место по голевым передачам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян
- 8 сентября 2020
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
07:45
-
07:32
-
07:05
-
06:50
-
06:36
-
06:35
-
06:20
-
06:05
-
05:53
-
05:40
-
05:34
-
04:52
-
03:49
- 7 сентября 2020
-
23:52
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
23:01
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:42
-
22:35
-
22:32
-
22:28
-
22:26
-
22:15
Партнерский контент