Пойнт: давайте честно — за нас сыграли многие отскоки. «Тампе» нельзя расслабляться

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал победу в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:2, 1-0).

«Давайте честно – сегодня за нас сыграли многие отскоки. Всё было за нас. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы знаем, что «Айлендерс» – отличная команда. Они играют в тело, отнимают у вас время и пространство. Мы должны как следует подготовиться ко второму матчу. Сейчас наши дела идут хорошо. И речь тут не обо мне, а о команде в целом. Вся команда здорово играет», – цитирует Пойнта пресс-служба НХЛ.

«Островитяне» в третий раз в клубной истории завершили матч плей-офф НХЛ с восемью пропущенными шайбами. В 1975 году «Айлендерс» были разгромлены «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:8), а спустя пять лет с тем же счётом — «Филадельфией Флайерз».