Пойнт — о передаче Кучерова: он сыграл суперкруто. Я такого ещё никогда не видел

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт после победы в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:2, 1-0) прокомментировал гол Никиты Кучерова. Российский форвард сначала выполнил нереальную подкидку на Пойнта в середине площадки, а затем получил обратный пас от канадского форварда, с которого и забил гол.

«Этот пас, который он сделал мне в середине площадки, – не думаю, что кому-нибудь, кроме него, такой трюк вообще пришёл бы в голову. Я во всяком случае такого ещё никогда не видел. Суперкруто сыграл.



Площадку он видит лучше большинства ребят. Даже если тебе кажется, что он не может тебя видеть, он всё равно тебя видит и постоянно выводит на отличную позицию.



Вдобавок у него отличная рабочая этика. Он безостановочно работает над какими-то элементами игры, всё время старается прогрессировать», – цитирует Пойнта пресс-служба НХЛ.

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