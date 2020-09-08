«Авангард» показал пародию на якобы перехваченные Беларусью переговоры Берлина и Варшавы

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала пародию в виде шуточных «переговоров» между «Ак Барсом» и «Амуром», где клубы якобы обсуждают, как остановить форварда омичей Сергея Шумакова.
«Разговор» происходит до матча с «Амуром», в котором Шумаков впоследствии забросил две шайбы, одна из которых стала лакросс-голом. Это творчество «Авангарда» является пародией на якобы перехваченные Беларусью переговоры Берлина и Варшавы на тему отравления оппозиционера Алексея Навального. Шумакова, как и президента Беларуси Александра Лукашенко, называют «крепким орешком».
«Ак Барс»: «Алло… Как ваши дела? Вы хоть подготовились к этой встрече?»
«Амур»: «Вроде бы всё по плану… Мы отсмотрели все его голы за два сезона».
«Ак Барс»: «Вы понимаете, как сложно будет сдержать Шумакова? Понимаете, что он крепкий орешек?»
«Амур»: «Конечно, понимаем. Мы смотрим «ютуб». Мы готовы к горячему приёму».
«Ак Барс»: «Мы тоже думали, что готовы, но он настроен серьёзно. Вы видели матч с «Динамо»? Он хочет сделать это, и он будет пытаться, пока не забросит. Будьте очень осторожны».
«Амур»: «Мы остановим его. Мы выйдем на лёд вдесятером, если понадобится, но не дадим ему забить лакросс».
Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Авангарда».
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