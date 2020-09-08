Тротц объяснил, почему оставил Варламова в запасе на первый матч серии с «Тампой»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после поражения в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:8, 0-1) объяснил выбор стартового голкипера. С первых минут место в воротах «островитян» занял Томас Грайсс, а российский вратарь Семён Варламов остался в запасе.

«Мы были вполне стабильными и устойчивыми последние два года, но нам противостоит отменный соперник. Я знаю, что дальше мы станем лучше. Повысим свой уровень. Почему я выбрал Грайсса, а не Варламова на первый матч? Никогда не стоит отбирать возможность у того, кто играет на ноль. В НХЛ сложно оформить «сухарь», а тем более в плей-офф.

На самом деле наши вратари мало что могли сделать в этой встрече. У соперника было слишком много моментов. Конечно, вратари должны действовать уверенно, но им необходима помощь от пяти парней, которые действуют перед ними», — сказал Тротц.