Купер — о разгроме «Айлендерс»: такая крупная победа — это разовый случай

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:2, 1-0).

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли.

«Давайте будем честными. Такая крупная победа — это разовый случай. Не стоит больше ждать таких разгромов, они вряд ли будут. Мы хотели использовать усталость соперника. Теперь будет чертовски увлекательно продвигаться вперёд», – сказал Купер на послематчевой пресс-конференции.

«Островитяне» в третий раз в клубной истории завершили матч плей-офф НХЛ с восемью пропущенными шайбами. В 1975 году «Айлендерс» были разгромлены «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:8), а спустя пять лет с тем же счётом — «Филадельфией Флайерз».