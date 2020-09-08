Кравчук: в карьере Радулова впервые появился реальный шанс завоевать Кубок Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал выступление «Даллас Старз» в Кубке Стэнли 2020 года.
«Даллас» по составу уже несколько лет рассматривался как претендент на трофей, но каждый раз становился разочарованием, за что его критиковал даже владелец. И вот наконец-то заряженность и концентрация к «звёздам» пришла, что, в частности, связываю с эффектом «пузыря», когда команда собрана и никто нигде не распыляется.
Давно не видел лидеров «Далласа» такими заряженными и мотивированными. Видно, что команда сплочена и голодна до хоккея, ей комфортно в «пузыре». Наблюдать за тем же Радуловым – одно удовольствие. Впервые в его карьере появился такой реальный шанс завоевать Кубок Стэнли, не надо его упускать», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.
- 8 сентября 2020
-
13:31
-
13:05
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:50
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
07:45
-
07:32
-
07:05
-
06:50
-
06:36
-
06:35
-
06:20
-
06:05
-
05:53
-
05:40
-
05:34
-
04:52
-
03:49
- 7 сентября 2020
-
23:52
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
23:01