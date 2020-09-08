Кравчук: в карьере Радулова впервые появился реальный шанс завоевать Кубок Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал выступление «Даллас Старз» в Кубке Стэнли 2020 года.

«Даллас» по составу уже несколько лет рассматривался как претендент на трофей, но каждый раз становился разочарованием, за что его критиковал даже владелец. И вот наконец-то заряженность и концентрация к «звёздам» пришла, что, в частности, связываю с эффектом «пузыря», когда команда собрана и никто нигде не распыляется.



Давно не видел лидеров «Далласа» такими заряженными и мотивированными. Видно, что команда сплочена и голодна до хоккея, ей комфортно в «пузыре». Наблюдать за тем же Радуловым – одно удовольствие. Впервые в его карьере появился такой реальный шанс завоевать Кубок Стэнли, не надо его упускать», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.