Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг вернулся в строй
Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг вернулся в строй, сообщается в официальном «твиттере» бело-голубых. Шведский форвард принял участие в утренней тренировке команды Владимира Крикунова перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом», который состоится 9 сентября.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» московского клуба.
В регулярном чемпионате Швейцарии сезона-2019/2020 28-летний форвард принял участие в 46 матчах, записав на свой счёт 30 (14+16) баллов при показателе полезности "+5" и 91 минуте штрафного времени. В восьми встречах Лиги чемпионов Линдберг забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности "+6". В межсезонье Оскар сменил «Цуг» на «Динамо».
Крикунов: Линдберг может повторить судьбу Яшкина, но ему нужно понять новую ситуацию
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