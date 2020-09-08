Боунесс: Худобин был великолепен в прошлом году. В этом он также на высоте

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс оценил выступление голкипера Антона Худобина в Кубка Стэнли 2020 года.

«Худобин играет за нас вот уже два года. Он всегда так играл. Без Антона мы не вышли бы в плей-офф в прошлом году. У Бишопа была травма. Тут за дело взялся Антон и выиграл для нас немало матчей. Он был великолепен. В этом году он также на высоте. Так что уверенность в Худобине у нас появилась ещё в прошлом году.



Мы знали, что он не сыграл ни одного кубкового матча в качестве первого номера, что у него небольшой опыт участия в играх плей-офф, но от этого вера наших ребят в него не уменьшилась. Она основывается на том, что мы видели в течение двух лет. У него отличный характер, он трудолюбив. Он очень много даёт команде. Нам нужно, чтобы он играл надёжно. Без надёжного голкипера успеха в плей-офф не добьёшься. Но нас ничего в его игре не удивляет», – цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.