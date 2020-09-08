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Андерс Ли: можно лишь посочувствовать Грайссу, который сразу оказался под таким давлением

Андерс Ли: можно лишь посочувствовать Грайссу, который сразу оказался под таким давлением
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли после поражения в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:8, 0-1) заступился за немецкого голкипера Томаса Грайсса, который начинал матч в стартовом составе.

«Усталость после переезда? Не думаю, что это повлияло на нашу игру, но на наши ощущения в начале матча — возможно. Мы знаем, что такое играть на следующий день после переезда, нужно всего несколько минут на льду, чтобы нащупать ритм.

Пропущенные голы ни в коей мере не ошибки Грайсса. Первый гол — это мастерство Пойнта, затем — два броска сквозь трафик. Можно лишь посочувствовать Томасу, который сразу оказался под таким давлением», — цитирует Ли пресс-служба НХЛ.

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