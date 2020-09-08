Эберле — о провале в первом матче: серия до четырёх побед, ничего ещё не решено

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле прокомментировал поражение в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:8, 0-1).
«Мы знали, что у „Лайтнинг“ быстрая команда, которая выжимает максимум из чужих ошибок. Но получилась одна из тех игр, когда мы получаем шанс сами — и не забиваем, а делаем ошибку — и соперники тут же нас наказывают. Но это серия до четырёх побед, ничего ещё не решено», — цитирует Эберле пресс-служба НХЛ.
Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 20 бросков из 25. Россиянин вышел на лёд на 11-й минуте при счёте 1:3, заменив Томаса Грайсса, пропустившего три шайбы после девяти бросков. Варламов пропустил пять голов во второй встрече подряд. Ранее это случилось в шестом матче серии второго раунда с «Филадельфией Флайерз» (4:5 ОТ).
- 8 сентября 2020
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