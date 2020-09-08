Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ оштрафовала Усова за удар головой в матче регулярного чемпионата с «Салаватом»

КХЛ оштрафовала Усова за удар головой в матче регулярного чемпионата с «Салаватом»
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Динамо» Минск – «Салават Юлаев», сообщается на официальном сайте организации.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Илью Усова по п. 1.14. (Удар головой) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

19-летний нападающий прошёл с «зубрами» предсезонную подготовку. В полуфинале Кубка Салея он отметился заброшенной шайбой в ворота «Гомеля». Минувший сезон Усов отыграл в WHL, где в составе «Принс Альберт» провёл 58 матчей, в которых набрал 52 очка (22+30) и был признан лучшим новичком клуба.

Нападающий Илья Усов подписал полноценный контракт с минским «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020