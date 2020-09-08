КХЛ оштрафовала Усова за удар головой в матче регулярного чемпионата с «Салаватом»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Динамо» Минск – «Салават Юлаев», сообщается на официальном сайте организации.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Илью Усова по п. 1.14. (Удар головой) статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении КХЛ.

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19-летний нападающий прошёл с «зубрами» предсезонную подготовку. В полуфинале Кубка Салея он отметился заброшенной шайбой в ворота «Гомеля». Минувший сезон Усов отыграл в WHL, где в составе «Принс Альберт» провёл 58 матчей, в которых набрал 52 очка (22+30) и был признан лучшим новичком клуба.