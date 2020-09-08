Павел Дацюк вышел на 3-е место в списке самых возрастных авторов голов в КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк забросил шайбу в ворота китайского «Куньлунь Ред Стар» (завершился первый период, счёт – 3:0 в пользу екатеринбуржцев) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дацюк является одним из самых возрастных хоккеистов, которые забивали в регулярных чемпионатах КХЛ. На момент гола легендарному нападающему было 42 года и 50 дней. Таким образом, его заброшенная шайба опередила гол Олега Петрова в возрасте 41 год и 265 дней и заняла третье место в списке самых возрастных авторов голов.

На втором месте списка идёт Сергей Фёдоров (42 года и 100 дней), первая строчка принадлежит Вячеславу Козлову (42 года и 254 дня).

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