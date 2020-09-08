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Генсек ФХБ – о ЧМ-2021: есть олимпийский принцип – спорт вне политики

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Генсек ФХБ – о ЧМ-2021: есть олимпийский принцип – спорт вне политики
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Павел Михед прокомментировал информацию, что Латвия ведёт переговоры с Международной федерацией хоккея о переносе чемпионата мира по хоккею—2021 из Беларуси в другую страну.

«Моя профессиональная реакция может касаться вопросов моей профессиональной компетенции. То есть взаимодействия с ИИХФ и национальными ассоциациями, в неё входящими. Полагаю, реагировать на слова премьер-министра Латвии могут только те, кому они адресованы.

Есть олимпийский принцип – спорт вне политики. Исходя из него, я уверен, что хоккею не пойдут на пользу спекуляции на тему тех или иных заявлений политиков, учитывая, что в хоккей играют во множестве стран, которые вообще не имеют отношения к подоплеке этих заявлений», – приводит слова Михеда «Прессбол».

Латвия отправила в ИИХФ письмо с требованием перенести ЧМ-2021 из Беларуси
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