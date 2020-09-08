Генсек ФХБ – о ЧМ-2021: есть олимпийский принцип – спорт вне политики

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Павел Михед прокомментировал информацию, что Латвия ведёт переговоры с Международной федерацией хоккея о переносе чемпионата мира по хоккею—2021 из Беларуси в другую страну.

«Моя профессиональная реакция может касаться вопросов моей профессиональной компетенции. То есть взаимодействия с ИИХФ и национальными ассоциациями, в неё входящими. Полагаю, реагировать на слова премьер-министра Латвии могут только те, кому они адресованы.

Есть олимпийский принцип – спорт вне политики. Исходя из него, я уверен, что хоккею не пойдут на пользу спекуляции на тему тех или иных заявлений политиков, учитывая, что в хоккей играют во множестве стран, которые вообще не имеют отношения к подоплеке этих заявлений», – приводит слова Михеда «Прессбол».