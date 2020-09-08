Генсек ФХБ – о ЧМ-2021: есть олимпийский принцип – спорт вне политики

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Павел Михед прокомментировал информацию, что Латвия ведёт переговоры с Международной федерацией хоккея о переносе чемпионата мира по хоккею—2021 из Беларуси в другую страну.
«Моя профессиональная реакция может касаться вопросов моей профессиональной компетенции. То есть взаимодействия с ИИХФ и национальными ассоциациями, в неё входящими. Полагаю, реагировать на слова премьер-министра Латвии могут только те, кому они адресованы.
Есть олимпийский принцип – спорт вне политики. Исходя из него, я уверен, что хоккею не пойдут на пользу спекуляции на тему тех или иных заявлений политиков, учитывая, что в хоккей играют во множестве стран, которые вообще не имеют отношения к подоплеке этих заявлений», – приводит слова Михеда «Прессбол».
- 8 сентября 2020
-
18:36
- 7 сентября 2020
-
23:52
- 3 сентября 2020
-
11:22
- 31 августа 2020
-
15:28
- 30 августа 2020
-
12:30
- 28 августа 2020
-
20:58
-
20:39
- 26 августа 2020
-
13:05
- 18 августа 2020
-
14:25
-
13:55
- 17 августа 2020
-
22:40
-
17:05
-
14:54
-
10:33
- 16 августа 2020
-
15:05
- 14 августа 2020
-
21:47
-
17:58
-
12:19
- 13 августа 2020
-
23:42
-
22:24
- 12 августа 2020
-
19:25
- 8 августа 2020
-
17:46
- 4 августа 2020
-
10:50
- 3 августа 2020
-
10:41
- 27 июля 2020
-
00:36
- 24 июля 2020
-
11:20
- 19 июля 2020
-
18:30
- 15 июля 2020
-
15:47
- 14 июля 2020
-
22:11
- 12 июля 2020
-
11:41
- 10 июля 2020
-
16:00
- 6 июля 2020
-
16:52
- 5 июля 2020
-
13:49
- 2 июля 2020
-
14:09
- 1 июля 2020
-
12:04