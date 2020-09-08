Голубович: круг кандидатов в сборную России U20 составляет более 60 человек

Главный тренер сборной России U20 Сергей Голубович рассказал, как происходит отбор игроков в команду.

«Насколько широк круг кандидатов в молодёжную сборную? На сегодняшний день это более 60 человек. Скаутско-аналитическая служба даёт тренерскому штабу во главе с Игорем Ларионовым максимально исчерпывающую информацию по каждому игроку. В чем она заключается? В первую очередь это большой объём видео. Думаю, любой знакомый со спортивной спецификой человек прекрасно понимает, что несколько тренеров не смогут за короткий отрезок посмотреть по несколько матчей с участием каждого из 50-60 кандидатов.

У ФХР есть специалисты-аналитики, которые с помощью специализированного программного обеспечения отслеживают и разбирают каждого из кандидатов. Его действия на льду, его ошибки, положительные моменты в игре и принятии решений. Этим занимаются аналитики совместно с тренерским штабом. И это даёт очень важную информацию. Нарезают смены и затем их анализируют? Если очень просто это объяснять, да. На основе матчей выявляется не одна сотня статистических показателей. Так что это не такой простой процесс», – приводит слова Голубовича «Газета.Ru».