Владимир Ткачёв не попал в заявку СКА на матч с «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 19:30 мск.

Впервые в сезоне место в воротах петербургского клуба займёт Магнус Хелльберг. В заявку на матч не попал форвард Владимир Ткачёв.

«Торпедо»:

Серебряков (Тихомиров);

Остин — Уайдман, Шварц — Миле — Жафяров;

Марин — Орлов, Варнаков — Клус — Шенфельд;

Аляев — Бобряшов, Уранов — Ильин — Веряев;

Дробин, Воеводин — Белевич — Гончарук.

СКА:

Хелльберг (Самонов);

Белов — Бенгтссон, Швец-Роговой — Вей — Галимов;

Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;

Хафизуллин — Антипин, Тимкин — Кемппайнен — Якимов;

Дыбленко, Марченко — Морозов— Подколзин.