Владимир Ткачёв не попал в заявку СКА на матч с «Торпедо»
Нижегородское «Торпедо» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 19:30 мск.
Впервые в сезоне место в воротах петербургского клуба займёт Магнус Хелльберг. В заявку на матч не попал форвард Владимир Ткачёв.
«Торпедо»:
Серебряков (Тихомиров);
Остин — Уайдман, Шварц — Миле — Жафяров;
Марин — Орлов, Варнаков — Клус — Шенфельд;
Аляев — Бобряшов, Уранов — Ильин — Веряев;
Дробин, Воеводин — Белевич — Гончарук.
СКА:
Хелльберг (Самонов);
Белов — Бенгтссон, Швец-Роговой — Вей — Галимов;
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;
Хафизуллин — Антипин, Тимкин — Кемппайнен — Якимов;
Дыбленко, Марченко — Морозов— Подколзин.
- 8 сентября 2020
-
19:35
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:36
-
17:53
-
17:24
-
16:51
-
16:32
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:11
-
14:00
-
13:31
-
13:05
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:50
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
07:45
-
07:32
Партнерский контент