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«Автомобилист» дома разгромил «Куньлунь», забросив 7 шайб

«Автомобилист» дома разгромил «Куньлунь», забросив 7 шайб
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась с разгромным счётом — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Дэн Секстон, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность у «Автомобилиста» набрали: Алексей Макеев (1+1), Андрей Обидин (1+1), Чарльз Дженовей (1+1) и Питер Холланд (0+2). Второй шат-аут в сезоне оформил Якуб Коварж.

У «Автомобилиста» эта победа стала третьей кряду, в то время как «Куньлунь Ред Стар» проиграл все три матча регулярного чемпионата. В следующем матче екатеринбуржцы 11 сентября дома сыграют с нижегородским «Торпедо», а «Куньлунь» 10 сентября проведёт домашний матч с «Барысом».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2020, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
7 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Белоусов (Холланд, Обидин) – 06:44' (5x5)   2:0 Дженовей (Зборовский, Секстон) – 07:30' (5x5)   3:0 Дацюк – 17:35' (5x5)   4:0 Макеев (Секстон, Коварж) – 31:52' (5x5)   5:0 Литовченко (Куликов, Трямкин) – 37:57' (4x5)   6:0 Секстон (Макеев) – 42:20' (5x5)   7:0 Обидин (Холланд, Дженовей) – 47:14' (5x5)
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