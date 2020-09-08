«Автомобилист» дома разгромил «Куньлунь», забросив 7 шайб

«Автомобилист» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась с разгромным счётом — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Дэн Секстон, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность у «Автомобилиста» набрали: Алексей Макеев (1+1), Андрей Обидин (1+1), Чарльз Дженовей (1+1) и Питер Холланд (0+2). Второй шат-аут в сезоне оформил Якуб Коварж.

У «Автомобилиста» эта победа стала третьей кряду, в то время как «Куньлунь Ред Стар» проиграл все три матча регулярного чемпионата. В следующем матче екатеринбуржцы 11 сентября дома сыграют с нижегородским «Торпедо», а «Куньлунь» 10 сентября проведёт домашний матч с «Барысом».