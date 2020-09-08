Бывший тренер «Питтсбурга» Марк Рекки перешёл в «Нью-Джерси»

Бывший помощник главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Марк Рекки вошел в тренерский штаб «Нью-Джерси Дэвилз», информирует официальный сайт «дьяволов».
Этим летом «Пингвинз» не стали продлевать контракт с Рекки, а также с тренерами Сергеем Гончаром и Жаком Мартеном. Специалист работал в клубе из Пенсильвании последние шесть сезонов и завоевал два Кубка Стэнли. В нынешнем плей-офф «Питтсбург» не сумел пройти раунд плей-ин, в четырёх матчах проиграв «Монреаль Канадиенс».
52-летний Рекки был задрафтован «Питтсбургом» в 1988 году, однако большую часть карьеры провёл в других командах. Хоккеист успел поиграть за «Филадельфию», «Монреаль», «Каролину», «Атланту», «Тампу» и «Бостон». В 2011 году Рекки завершил карьеру игрока, после того как выиграл третий Кубок Стэнли.
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