Бочаров – о поражениях «Динамо»: выводы делать рано, это только начало сезона

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров дал комментарий в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом».
«К сожалению, мы проиграли первые два матча, но это только начало сезона и выводы делать рано. Тем не менее практически все голы мы пропустили в неравных составах. Где-то я мог получше сыграть, где-то ребята моменты не реализовали. Необходимо прибавлять во всех аспектах, даже несмотря на непростой календарь. Важно выходить и набирать очки.
«Локомотив»? Команда здорово усилилась в межсезонье. Они на старте показывают отличный хоккей, тем интереснее будет с ними играть. Думаю, болельщикам матч понравится. Вообще, хорошо, что хотя бы 2000, но всё-таки допускают на матчи. Верю, что скоро все ограничения снимут. Пользуясь случаем, хочу призвать наших фанатов поддержать нас в не самый простой период на старте чемпионата. Нам очень нужна ваша поддержка», – приводит слова Бочарова пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.
- 8 сентября 2020
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