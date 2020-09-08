Гусманов: «Трактор» старается играть в свой хоккей, а реализация — это вопрос времени

Ассистент главного тренера «Трактора» Равиль Гусманов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:3 ОТ).

«Опять перебросали соперника, многие моменты не реализовали. Приходится набирать форму в ходе чемпионата, было мало предсезонных игр. Сказывается скомканное межсезонье. Есть над чем работать. Но виден рисунок игры, есть самоотдача, командный дух. Не думаю, что «Трактору» нужно уходить в глухую оборону. Мы стараемся играть в свой хоккей, а реализация — вопрос времени. Всё наладится.

Нет ли мысли разбить легионерское звено? У нас не было возможности проверить сочетания пятёрок. Думаю, будут вноситься корректировки в звенья. Смотрим взаимодействия игроков, в том числе легионеров. Когда вернётся главный тренер Анвар Гатиятулин, не могу сказать. Когда врачи дадут разрешение. А так, мы всегда на связи», – приводит слова Гусманова пресс-служба лиги.