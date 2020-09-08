Гусманов: «Трактор» старается играть в свой хоккей, а реализация — это вопрос времени

Ассистент главного тренера «Трактора» Равиль Гусманов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:3 ОТ).
«Опять перебросали соперника, многие моменты не реализовали. Приходится набирать форму в ходе чемпионата, было мало предсезонных игр. Сказывается скомканное межсезонье. Есть над чем работать. Но виден рисунок игры, есть самоотдача, командный дух. Не думаю, что «Трактору» нужно уходить в глухую оборону. Мы стараемся играть в свой хоккей, а реализация — вопрос времени. Всё наладится.
Нет ли мысли разбить легионерское звено? У нас не было возможности проверить сочетания пятёрок. Думаю, будут вноситься корректировки в звенья. Смотрим взаимодействия игроков, в том числе легионеров. Когда вернётся главный тренер Анвар Гатиятулин, не могу сказать. Когда врачи дадут разрешение. А так, мы всегда на связи», – приводит слова Гусманова пресс-служба лиги.
- 8 сентября 2020
-
22:28
-
22:20
-
21:50
-
21:42
-
21:35
-
21:05
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
19:35
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:36
-
17:53
-
17:24
-
16:51
-
16:32
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:11
-
14:00
-
13:31
-
13:05
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:50
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:01