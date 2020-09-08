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Ковалёв: от матча к матчу «Куньлунь» будет прибавлять, надо поработать над реализацией

Ковалёв: от матча к матчу «Куньлунь» будет прибавлять, надо поработать над реализацией
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (0:7).

«Не очень приятно проигрывать с таким счётом. Большое давление на команду в плане психологии. Хоть мы и собрались за короткое время, пытаемся делать всё по максимуму. Неприятно проходить через такие поражения, но уже просматриваются какие-то элементы в пятёрках. Думаю, от матча к матчу будем прибавлять, надо поработать и над реализацией. Решил не заменять вратаря, так как Лазушин ещё не играл в этом сезоне, надо было дать ему практику», – приводит слова Ковалёва пресс-служба лиги.

У «Автомобилиста» эта победа стала третьей кряду, в то время как «Куньлунь Ред Стар» проиграл все три матча регулярного чемпионата. В следующем матче екатеринбуржцы 11 сентября дома сыграют с нижегородским «Торпедо», а «Куньлунь» 10 сентября проведёт домашний матч с «Барысом».

«Автомобилист» дома разгромил «Куньлунь», забросив 7 шайб
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