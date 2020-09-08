Подколзин: сам не очень понял, как забил. Долго не забивал, уже начал что-то думать…

Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (6:4).

«Я сам не очень понял, как забросил. Игорь Ожиганов дал на подставление, шайба удачно отскочила в ворота. Рабочий гол, долго не забивал, уже думать что-то начал…

Здорово, что команда выиграла. Попали в тяжёлую ситуацию, «Торпедо» немного добавило, мы немного отпустили игру, вели в четыре шайбы. Вовремя собрались, тренеры внесли корректировки. Хорошо отоборонялись. По прошлому сезону знаем, что «Торпедо» вытаскивает такие игры. Мы в Питере с ними играли, такая же была ситуация. Надеюсь, от игры к игре будем добавлять и своим звеном, и командой в целом», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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