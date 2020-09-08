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Немировски — о матче со СКА: если забиваешь четыре гола, необходимо выигрывать

Немировски — о матче со СКА: если забиваешь четыре гола, необходимо выигрывать
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:6).

«Думаю, хорошая игра, но результат не очень. Мы второй период опять не сыграли как хотели, разбираться нужно, не всегда играем хорошо все 60 минут. Не получается что-то, нужно посмотреть эти три игры, смотреть что мы делаем не так, что нужно поменять. Готовимся к следующей игре.

Игра Серебрякова? Первая игра за 15 месяцев, тяжело было ему, он сам недоволен. Мы верим, что он справится с ситуацией.

Нестабильность по игровым отрезкам? Постоянно делаем изменения, ищем лучшие варианты, после неудачных попыток реализации лишнего делали правки, что-то поменяли, начало работать. Моменты стали создаваться, в ином случае один момент — и гол у соперника, это сложно.

Брак в передачах? Надо смотреть в продвинутой статистике, с лавки не заметил такого.

Мне кажется, мы больше пропустили чем могли, нежели забили меньше, чем могли. Я думаю, если четыре гола забиваешь необходимо выигрывать», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

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