Немировски — о матче со СКА: если забиваешь четыре гола, необходимо выигрывать

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:6).
«Думаю, хорошая игра, но результат не очень. Мы второй период опять не сыграли как хотели, разбираться нужно, не всегда играем хорошо все 60 минут. Не получается что-то, нужно посмотреть эти три игры, смотреть что мы делаем не так, что нужно поменять. Готовимся к следующей игре.
Игра Серебрякова? Первая игра за 15 месяцев, тяжело было ему, он сам недоволен. Мы верим, что он справится с ситуацией.
Нестабильность по игровым отрезкам? Постоянно делаем изменения, ищем лучшие варианты, после неудачных попыток реализации лишнего делали правки, что-то поменяли, начало работать. Моменты стали создаваться, в ином случае один момент — и гол у соперника, это сложно.
Брак в передачах? Надо смотреть в продвинутой статистике, с лавки не заметил такого.
Мне кажется, мы больше пропустили чем могли, нежели забили меньше, чем могли. Я думаю, если четыре гола забиваешь необходимо выигрывать», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
- 9 сентября 2020
-
00:00
- 8 сентября 2020
-
23:48
-
23:38
-
23:00
-
22:51
-
22:45
-
22:28
-
22:20
-
21:50
-
21:42
-
21:35
-
21:05
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
19:35
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:36
-
17:53
-
17:24
-
16:51
-
16:32
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:11
-
14:00
-
13:31
-
13:05
-
13:00
-
12:30