Андриевский: надеюсь, легионеры «Сочи» наберут форму. Ждём от них большего вклада в игру

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ).

«Безусловно, довольны, что взяли два очка. Тяжёлый матч. Но шли по нарастающей. Понравилось, что в третьем периоде ребята проявили характер, выстояли в меньшинстве. За это сказал им отдельное спасибо после матча. «Трактору» нужно занести в актив первый период, когда мы нанесли только один бросок по воротам. Рады, что у нас была другая реализация, чем в прошлом матче. Теперь нужно восстановиться и хорошо подготовиться к домашней серии.

От легионеров ждём другого результата, большего вклада в игру команды. Были мысли перед матчем разбить их звено, но, к сожалению, получил травму Линус Юханссон и мы решили оставить легионеров месте. Они не тренировались с командой, пока визы оформляли. Может, сказывается, что иностранцы с нами не с начала сборов. Надеюсь, наберут форму. Если говорить о Мальте Стрёмвалле, надо посмотреть, в каком он физическом состоянии. Он только прилетел. Будем вводить его в состав, когда появится уверенность, что он полностью здоров.

Дмитрий Колготин забил в первом матче, молодец. Но мы на всех ребят рассчитываем, у нас вообще много дебютантов в этом сезоне. Сказывается давление, адаптация к новому уровню даётся тяжело. В принципе, всеми довольны. Германа Рубцова не было с нами летом. Пока мы договаривались с «Филадельфией», он не тренировался. Герман находился в прострации, и это пока сказывается. У него есть все задатки, чтобы вырасти в хорошего хоккеиста. Почему не играл Даниил Апальков? У него и у Линуса Юханссона небольшие повреждения. Знали, что у «Трактора» последний матч в серии, поэтому выставили всех здоровых ребят», – приводит слова Андриевского пресс-служба лиги.