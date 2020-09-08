Питерс: не назвал бы большинство серьёзной проблемой для «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (7:0).

«Мы задали тон игре ещё в первом периоде, забросили три шайбы до перерыва и довели матч до победы. Да, не реализовали большинство в третьем матче, но не назвал бы этой серьёзной проблемой. Скоро должен вернуться Мэйсек, он поможет нам в этой ситуации. Ребята должны притереться. У нас отличная группа игроков: первый матч провёл Протапович, скоро вернётся Плэтт. Будем ставить в состав лучших хоккеистов, а у нас хороший подбор игроков», — приводит слова Питерса пресс-служба лиги.

У «Автомобилиста» эта победа стала третьей кряду, в то время как «Куньлунь Ред Стар» проиграл все три матча регулярного чемпионата. В следующем матче екатеринбуржцы 11 сентября дома сыграют с нижегородским «Торпедо», а «Куньлунь» 10 сентября проведёт домашний матч с «Барысом».