Нападающий «Нэшвилла» Микаэль Гранлунд выйдет на рынок свободных агентов

Тодд Даймонд, агент 28-летнего финского нападающего «Нэшвилл Предаторз» Микаэля Гранлунда, прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.

«Мы будем смотреть, что могут предложить нам клубы, когда мы выйдем на рынок свободных агентов».

Хотя Даймонд не стал исключать, что Гранлунд не будет переподписывать контракт с «хищниками», он дал понять, что форвард сначала прислушается ко всем возможным предложениям клубов НХЛ.

«Мы не будем перезаключать контракт до того, как выйдем на рынок свободных агентов», — цитирует агента TSN.

Гранлунд, обменянный из «Миннесоты Уайлд» на Кевина Фиалу в прошлом году, набрал 30 (17+13) очков в 63 играх за «Нэшвилл» в текущем регулярном сезоне при коэффициенте полезности «-4». В 2010 году он был задрафтован «Миннесотой» в первом раунде под общим 9-м номером, а в 2017 году подписал контракт 3-летний контракт с клубом на $ 17,25 млн.