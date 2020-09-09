«Вегас» сравнял счёт в серии с «Далласом»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась разгромной победой «Вегаса» со счётом 3:0.
Все три гола пришлись на второй период. На 25-й минуте с передач Макса Пасиоретти и Брейдена Макнэбба счёт открыт Пол Штясны. Спустя четыре минуты игрового времени Штясны вместе с Ши Теодором выступил уже ассистентом для Вильяма Карлссона — 2:0. Третью шайбу в матче забросил Томаш Носек.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов результативными действиями не отметились. Радулов на 30-й минуте заработал удаление. Вратарь Антон Худобин сделал 24 сейва. Таким образом, «Голден Найтс» сравняли счёт в серии о четырёх побед — 1-1.
- 9 сентября 2020
-
05:33
-
02:53
-
02:39
-
00:00
- 8 сентября 2020
-
23:48
-
23:38
-
23:00
-
22:51
-
22:45
-
22:28
-
22:20
-
21:50
-
21:42
-
21:35
-
21:05
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
19:35
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:36
-
17:53
-
17:24
-
16:51
-
16:32
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:11
-
14:00
-
13:31