«Вегас» сравнял счёт в серии с «Далласом»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась разгромной победой «Вегаса» со счётом 3:0.

Все три гола пришлись на второй период. На 25-й минуте с передач Макса Пасиоретти и Брейдена Макнэбба счёт открыт Пол Штясны. Спустя четыре минуты игрового времени Штясны вместе с Ши Теодором выступил уже ассистентом для Вильяма Карлссона — 2:0. Третью шайбу в матче забросил Томаш Носек.

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Российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов результативными действиями не отметились. Радулов на 30-й минуте заработал удаление. Вратарь Антон Худобин сделал 24 сейва. Таким образом, «Голден Найтс» сравняли счёт в серии о четырёх побед — 1-1.