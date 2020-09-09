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«Вегас» сравнял счёт в серии с «Далласом»

«Вегас» сравнял счёт в серии с «Далласом»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся второй матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась разгромной победой «Вегаса» со счётом 3:0.

Все три гола пришлись на второй период. На 25-й минуте с передач Макса Пасиоретти и Брейдена Макнэбба счёт открыт Пол Штясны. Спустя четыре минуты игрового времени Штясны вместе с Ши Теодором выступил уже ассистентом для Вильяма Карлссона — 2:0. Третью шайбу в матче забросил Томаш Носек.

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Российские форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов результативными действиями не отметились. Радулов на 30-й минуте заработал удаление. Вратарь Антон Худобин сделал 24 сейва. Таким образом, «Голден Найтс» сравняли счёт в серии о четырёх побед — 1-1.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
09 сентября 2020, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Штястны (Пасиоретти, Макнэбб) – 24:53' (5x5)   2:0 Карлссон (Теодор, Штястны) – 28:24' (5x4)   3:0 Носек (Стивенсон, Руа) – 34:32' (5x5)
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