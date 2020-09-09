Янмарк — о поражении в матче с «Вегасом»: «Даллас» держался благодаря Худобину

Нападающий «Даллас Старз» Маттиас Янмарк прокомментировал поражение во втором матче серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вегас Голден Найтс» (0:3, 1-1), выделив игру российского голкипера Антона Худобина.

«Мы держались благодаря Антону. Но когда всё время откатываешься назад, то соперник забьёт. Они это сделали, а мы продолжили отступать», — признал Янмарк

Все три гола пришлись на второй период. На 25-й минуте с передач Макса Пасиоретти и Брейдена Макнэбба счёт открыл Пол Штястны. Спустя четыре минуты игрового времени Штястны вместе с Ши Теодором выступил уже ассистентом для Вильяма Карлссона — 2:0. Третью шайбу в матче забросил Томаш Носек. После второго периода сделавший 24 сейва Худобин уступил место в воротах дебютанту НХЛ Джэйку Эттингеру.